Advierten riesgos por luces navideñas

La Comisión Federal de Electricidad advirtió de los riesgos para utilizar luces artificiales en temporada navideña y pidió disminuir la extensión de los circuitos para evitar un accidente.

La CFE recomendó desconectar series y adornos antes de ir a dormir o cerrar un negocio, adquirir únicamente luces navideñas con las regulaciones técnicas de la Norma Oficial Mexicana NOM, para evitar accidentes y riesgos eléctricos en hogares, negocios y centros de trabajo relacionados con luces y adornos navideños.

La campaña "Navidad Segura", para prevenir accidentes como electrocución, quemaduras o incendios por cortocircuitos en esta época decembrina.

Recomendó desconectar las luces navideñas antes de dormir o al salir de casa, y al cerrar negocios o concluida la jornada laboral, para evitar un cortocircuito.

Informó que los riesgos más frecuentes son cortocircuitos por sobrecarga de energía eléctrica en extensiones navideñas, incendios por cortocircuitos y/o descuido con adornos y luces navideñas, que están en contacto con árboles secos y accesorios inflamables, descargas eléctricas producidas al mojarse, las extensiones de luces navideñas colocadas sin protección en árboles exteriores y jardines, sobrecalentamiento de calefacciones por malas instalaciones eléctricas.

La recomendación es utilizar extensiones que no generen calor, verificar que las series de luces no tengan cables sin recubrimiento, tener cuidado al poner o quitar foquitos de extensiones navideñas encendidas y evitar que los niños las toquen o introduzcan objetos metálicos en los orificios sin focos, desconectar todas las extensiones de luces tanto del interior como del exterior de la casa, antes de acostarse e ir a dormir, no poner más de tres extensiones continuas y usar multicontactos, de preferencia evitar conectar más de tres juegos de luces y no pasar extensiones por debajo de tapetes alfombras o materiales inflamables.