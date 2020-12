Advierten sobre alto riesgo de viajar a estados vecinos para fiestas de fin de año

Durante la conferencia diaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, autoridades sanitarias advirtieron que varios de los estados vecinos de San Luis Potosí figuran entre las entidades con mayor puntaje para pasar de semáforo naranja a rojo, por lo que recomendaron a las y los potosinos evitar en lo posible realizar viajes a esos territorios.

Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas, declarados en semáforo naranja para el periodo del 21 de diciembre de 2020 al 3 de enero del 2021 estarían mucho más cerca que San Luis Potosí de pasar a la alerta máxima de contingencia en el nuevo año.

Para colmo, el Estado de México y la Ciudad de México, sitios en donde residen numerosos potosinos al igual que en los cinco estados antes mencionados, se situaron de regreso en el semáforo rojo con todas las restricciones que esto conlleva, como el cierre de negocios considerados no esenciales.

La titular de los Servicios de Salud del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, hizo un llamado a las y los potosinos que tienen familiares en otros estados a no viajar con motivo de la Navidad y el Año Nuevo y recordó que el virus que provoca la COVID-19 "no viaja sólo, no se mueve por sí mismo a través del aire, sino que viaja con las personas".

Sentenció que en estos tiempos de pandemia, "más vale perderse una Navidad, que perder para siempre a un ser querido" y mencionó que, en el futuro, habrá otras oportunidades y mejores condiciones de retomar las convivencias familiares de fin de año.