Advierten sobre casos de extravío por Alzheimer

Además de accidentes como atropellamientos o la ingesta de champú u ácido muriático, en lo que va de 2019 se han documentado alrededor de 10 casos de pacientes con Alzheimer perdidos en la ciudad, revelaron miembros de la Asociación Potosina de Alzheimer y Enfermedades Similares (APAES).

Al respecto, Guadalupe del Pozo Chávez, presidenta de la APAES, estimó que en la entidad potosina hay una población estimada de alrededor de 33 mil personas enfermas con Alzheimer –caracterizada por la pérdida de memoria-, sin embargo, no toda cuenta con un diagnóstico.

Advirtió que algunos familiares se confían en que los pacientes todavía pueden salir de casa para ir a comprar un artículo a la tienda, sin embargo, llega un momento en que, inclusive afuera de la puerta de su propio hogar se descontrola y ya no sabe hacia dónde caminar.

A su vez, Josefina Sánchez Ávila, contadora y cofundadora de la asociación civil, exteriorizó que, del total estimado de personas con dicho padecimiento, entre el 65 y 70 por ciento son mujeres.

"No todas las personas (enfermas) están diagnosticadas. Ese es el problema: que ellas no pueden recibir una atención porque no tienen un diagnóstico, porque a la familia le da miedo, le da vergüenza...hasta los esconden", lamentó.