Afirma Gallardo que hijos de extitulares de Finanzas laboran en banco que paga nómina estatal

Este mes se concretará la diversificación de las cuentas bancarias para el pago de nómina estatal, para lo cual se agregaron otros bancos además de Banorte, esto con la finalidad de evitar malos manejos como ocurría en anteriores administraciones estatales, o irregularidades, como la contratación de hijos de exsecretarios de Finanzas en puestos directivos de instituciones bancarias, expuso el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona.

"La nómina se está moviendo a varios bancos, se le va a dar apertura todos los bancos, Santander que incluso va a ser otro banco que va a tener nóminas, Bancomer, se va a quedar con una parte de Banorte, vamos a tratar de diversificar y no que se quede en una sola institución todo lo de Gobierno, como se tenía antes que era como manejaban los negocios entre ellos", reveló.

En este sentido, cuestionó que en el caso de Banorte, se detectó que colocaron a hijos de exfuncionarios en cargos directivos, "cómo era posible que se pagaran los favores de esa manera y lo comento porque los hijos de los exsecretarios de Finanzas ocupan cargos dentro de las cúpulas de un banco y eso aquí en China es un delito y, no está permitido que suceda".

Finalmente, el mandatario advirtió que todos los bancos son buenos: "siempre he dicho que las instituciones son buenas, desgraciadamente a veces quienes están al frente de las instituciones las hacen malas y en el caso de ese banco tenían exfuncionarios colaborando y no se nos hizo sano porque no se puede ser juez y parte de las finanzas del estado, por eso se diversificarán las cuentas".