Afirma Interapas que cumplió con observaciones de la ASF

Durante la última sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas) aprobó de manera unánime una serie de reformas internas con las que se da cumplimiento total a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

Durante la sesión, fueron avalados todos los puntos del orden del día, entre ellos la reforma al Reglamento Interno del organismo, la actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección de Comercialización, así como la guía para la elaboración del Plan Estratégico y los lineamientos de planeación institucional.

Con la validación de estos instrumentos normativos y de planeación, Interapas afirmó que garantizó el cumplimiento al cien por ciento de las recomendaciones emitidas por la ASF, aunque no emitió mayores detalles al respecto.

De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023 realizado por la ASF se identificaron áreas de mejora en los temas tratados en las sesiones celebradas en 2023 por la Junta de Gobierno del organismo relacionados con la vigilancia, la correcta implementación, funcionamiento y operación del control interno; así como la toma decisiones de vigilancia para asegurar el logro de los objetivos relacionados con el código de ética y demás disposiciones normativas en la materia.

De igual forma, señalaron que el propio Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) identificó irregularidades por 93.1 millones de pesos en la cuenta pública 2023, derivadas de 108 hallazgos incluyendo sobreprecios, deficiencias técnicas, documentación faltante en obras con recursos federales, premios de sorteos sin acreditar entregas y registro indebido de nómina de pensionados.

Ante ello, Interapas informó que el 27 de enero de 202 solventó todas esas observaciones, incluyendo las 90 pendientes que habían motivado pliegos, promociones de responsabilidad y solicitudes de aclaración.