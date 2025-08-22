Agresiones contra policías son cada vez menos: JJH
También aumentaron las detenciones de delincuentes y objetivos criminales, aseguró el titular de la SSPC
Si bien, el año pasado se registraron 33 enfrentamientos y agresiones de la criminalidad contra las fuerzas del orden, cada vez son menos los contactos frente al crimen, aseguró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El año pasado, San Luis Potosí se posicionó como el noveno estado del país con mayor número de enfrentamientos y agresiones a la Guardia Nacional (GN) e instituciones de seguridad pública estatales.
Juárez Hernández complementó que, así como disminuyeron los ataques, aumentaron las detenciones de delincuentes y objetivos criminales, derivado de las nuevas estrategias operativas y de inteligencia.
Aseveró que, de acuerdo con las opiniones de las y los presidentes municipales, la Guardia Civil Estatal (GCE) tiene mayor presencia, por lo cual, la incidencia delictiva decreció considerablemente.
