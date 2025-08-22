SLP, noveno en agresión a policías

El año pasado, San Luis Potosí se posicionó entre los primeros diez estados del país con mayor número de enfrentamientos y agresiones a la Guardia Nacional (GN) e instituciones de seguridad pública estatales.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) y el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025, la entidad potosina se ubicó en el noveno sitio con 33 hechos.

El reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), describió que once se suscitaron contra la corporación federal y 22 contra fuerzas estatales, es decir, la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Policía de Investigación (PDI).

Es decir, el 67 por ciento de los enfrentamientos y las agresiones los sufrieron y los atendieron las instituciones estatales de seguridad.

Pese a ello, afortunadamente no se confirmaron decesos de oficiales. Fallecieron cuatro elementos de la GCE o de la PDI, pero debido a causas naturales, especificó el CNSPE.

A finales del mes pasado, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC), informó que, en la actualidad, no se han detectado casos de guardias civiles estatales con estrés postraumático, suicidios o intentos de suicidios, derivado de las secuelas que podrían presentar por enfrentamientos con el crimen organizado.