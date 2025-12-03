Ajustan mando y supervisión en Gobernación

El Gobierno estatal inició una reestructura interna en la Dirección de Gobernación, luego de diversas quejas de comercios, salones de eventos y tiendas sobre prácticas indebidas en operativos de verificación, según confirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

El funcionario declaró que la dependencia lleva a cabo una revisión del control de horarios, giros comerciales y cumplimiento de disposiciones oficiales, especialmente en estas semanas de mayor actividad por la temporada decembrina. Señaló que el área de Verificación mantiene un monitoreo permanente, y que los ajustes responden a inconformidades acumuladas en los últimos meses.

Torres Sánchez también informó que el Gobierno analiza un cambio en la jefatura de Gobernación, con la posibilidad de que el área sea encabezada por una mujer, lo que —dijo— permitiría imprimir "un enfoque más sensible y cercano a la ciudadanía".

La reestructura ocurre en un contexto en el que comerciantes han denunciado procedimientos irregulares durante inspecciones y operativos, y en el que el propio Gobierno ha reconocido la necesidad de ordenar y supervisar con mayor rigor la actuación del personal encargado.

Por ahora, la Secretaría General de Gobierno no ha detallado los plazos ni el alcance completo de los cambios internos, pero adelantó que los ajustes continuarán durante diciembre.