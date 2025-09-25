logo pulso
Ajustarán matrícula de la Rosario Castellanos

Algunos aspirantes dejaron incompleto su trámite de admisión

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 25, 2025 12:26 p.m.
A
Foto. Alberto Martínez/Pulso

Foto. Alberto Martínez/Pulso

Luego de que la Universidad Rosario Castellanos, Unidad Académica San Luis Potosí, abriera una convocatoria de 800 lugares y comenzó clases el pasado 8 de septiembre, uno de los retos principales es posicionar la universidad como alternativa educativa en la región, informó su directora, Oralia Orellana Moreno.

Explicó que la matrícula aún se encuentra en proceso de ajuste, ya que algunos aspirantes dejaron incompleto su trámite de admisión.

La universidad implementó un curso de preparación previo, diseñado para desarrollar las habilidades de las y los estudiantes antes de su ingreso formal a los programas.

La oferta educativa incluye ingenierías en inteligencia artificial y robótica, así como licenciaturas en psicología, contaduría y finanzas, relaciones internacionales, economía y desarrollo sostenible, entre otras. 

