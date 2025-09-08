Arranca la Rosario Castellanos con 800 estudiantes

Este lunes, comenzó el ciclo escolar de la Universidad Rosario Castellanos en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, con una matrícula inicial de 800 estudiantes, incorporados a 10 carreras, de las que son ocho licenciaturas y dos ingenierías.

El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, destacó entre las carreras las ingenierías de Robótica e Inteligencia Artificial, consideradas innovadoras y pioneras en el estado, que se busca sean replicadas en otros estados.

Refirió que en próximos días, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acudirá a dar el arranque de construcción de las nuevas instalaciones, con características similares a las actuales.

El funcionario detalló que la plantilla docente fue integrada tras un proceso de selección nacional en el que participaron aspirantes de la propia Rosario Castellanos en la Ciudad de México. Explicó que el 80% del profesorado cuenta con doctorado y el 20% con maestría, lo que garantiza un nivel académico competitivo.

Agregó que la construcción del campus recibió una inversión inicial de 162 millones de pesos de recursos federales y estatales, destinados a aulas, 31 laboratorios, áreas comunes, estacionamiento y una cancha de fútbol.

En ese sentido, afirmó que a través de estos presupuestos federales y estatales se podrá costear la gratuidad a los alumnos que estudian en este plantel educativo.