Al 35%, rehabilitación de lateral de Salvador Nava

Eustorgio Chávez Garza, titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que los trabajos de rehabilitación de la lateral de Salvador Nava a la altura del Parque Tangamanga tiene hasta el momento un 35 por ciento de avance.

Señaló que, si bien, el contrato mantiene una programación de obra hasta el 31 de diciembre, el funcionario municipal estimó que la totalidad de los trabajos podrían concluir hasta finales de septiembre.

Aunque señaló que si no se presentan lluvias, en las próximas dos semanas podrían concluir con los principales tramos, "tenemos propaganda lluvias en las siguientes dos semanas, pero si no en dos semanas podríamos abrir aproximadamente ese tramo para trabajar de Tatanacho hacia la salida, la desincorporación del carril central hacia la lateral".

Afirmó que hasta el momento se está trabajando en las zonas prioritarias que funcionan como zona de descarga del Lago Mayor y de la planta de tratamiento que se encuentra en el Parque Tangamanga.

"Estamos construyendo cuatro descargas pluviales para hacer la captación, en la puerta del parque hicimos una captación principal que los que nos va a invitar a que llegue directamente y en la longitud total hicimos otras cuatro captaciones", concluyó.