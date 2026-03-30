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Al menos 6 meses tardarán adecuaciones a la Ley Electoral

La prórroga permitirá incorporar observaciones del Poder Ejecutivo y otras iniciativas locales mientras se espera la reforma federal.

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 30, 2026 04:01 p.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

La reforma electoral en San Luis Potosí permanecerá sin concretarse al menos seis meses más, luego de que el Congreso del Estado aprobó ampliar el plazo para dictaminar los cambios pendientes, entre observaciones del Poder Ejecutivo, desacuerdos sobre la paridad de género y la espera de la eventual reforma federal. 

La prórroga fue aprobada por unanimidad, con 23 votos, durante la sesión ordinaria de este lunes, a petición de las comisiones de Puntos Constitucionales, Régimen Interno y Asuntos Electorales, encargadas de analizar el turno 2662, correspondiente a la iniciativa presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

La propuesta del organismo electoral plantea modificaciones a la Constitución local y a la legislación secundaria; sin embargo, el proceso sigue abierto tras el veto del Ejecutivo estatal, cuyas observaciones se concentran en la redacción del apartado de paridad, al advertir posibles implicaciones en materia de derechos humanos.

Con la ampliación del plazo, el Congreso incorporará estas observaciones e integrará otras iniciativas en materia electoral que ya fueron presentadas.

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Además del análisis local, el Poder Legislativo decidió esperar la definición de la reforma electoral federal para determinar si será necesario armonizar la normativa potosina con los cambios que eventualmente se aprueben a nivel nacional con el "Plan B", por lo que la discusión de fondo quedó aplazada para el siguiente periodo de trabajo.

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