Alcalde de la capital inicia giras por San Luis Potosí

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que ha comenzado una serie de recorridos por distintas regiones del estado, particularmente en el Altiplano y la Huasteca, donde sostuvo reuniones privadas con militantes y simpatizantes priistas rumbo a la conformación de los llamados "Defensores de México".

El edil capitalino aseguró que busca mantener prudencia en los tiempos político-electorales, por lo que evitó realizar actos públicos durante sus visitas; sin embargo, reconoció que ha atendido invitaciones en municipios como Matehuala, Villa de Arista, Ahualulco y Ciudad Valles.

"Estoy oyendo cómo están, qué sienten, qué creen que se puede hacer por San Luis", expresó al señalar que, más que inconformidades, encontró en el Altiplano "un espíritu esperanzador" entre la población. Galindo Ceballos indicó que durante los encuentros ciudadanos los temas más recurrentes fueron seguridad, salud y educación, aunque insistió en que por ahora únicamente se mantiene en una etapa de escucha y acercamiento político.

Asimismo, adelantó que en las próximas semanas podría concretarse la visita del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para tomar protesta a los "Defensores de México", evento que originalmente estaba previsto para finales de abril, pero fue pospuesto.

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El presidente municipal también aseguró que existe ánimo entre la militancia priista de cara al próximo proceso electoral. "El PRI es un partido que se apaga, pero en cada elección se vuelve a prender", declaró. Finalmente, señaló que continuará realizando recorridos durante fines de semana en municipios de la Huasteca y la Zona Media, aunque afirmó que mantendrá sin cambios su agenda como alcalde de la capital y programas como el "Domingo de Pilas".