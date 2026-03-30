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Alcalde de San Luis Potosí rinde homenaje al estado de Oaxaca

La Guelaguetza, la Calenda y las muestras artesanal y fotográfica llegan a San Luis en Primavera

Por Redacción

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
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Alcalde de San Luis Potosí rinde homenaje al estado de Oaxaca

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos rindió un homenaje a la riqueza cultural de Oaxaca en el marco del Festival San Luis en Primavera 2026, que disfrutó de la alegría, color y tradición de La Guelaguetza y la Calenda. El Presidente Municipal destacó el valor de acercar estas expresiones para fortalecer la identidad y el intercambio cultural entre ambas ciudades.

En el segundo día de actividades del Festival San Luis en Primavera, la Plaza de Fundadores se convirtió en el epicentro de la tradición con la presentación de la Guelaguetza, una de las expresiones más emblemáticas de Oaxaca, que reunió a miles de potosinos y visitantes en un ambiente de fiesta, identidad y orgullo cultural.

Cerca de 300 artistas en escena ofrecieron un espectáculo lleno de color, música y simbolismo, representando la riqueza de las ocho regiones del estado de Oaxaca a través de danzas, vestuarios tradicionales y expresiones que reflejan la diversidad de sus comunidades.

El programa musical, a cargo de Paty Rojas y la Filarmónica Municipal de José López de Huajuapan de León, acompañó esta celebración con piezas como "Dios nunca muere" y "Canción mixteca", mientras delegaciones de distintos municipios compartieron sus tradiciones, consolidando un encuentro cultural de gran relevancia dentro del festival.

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Como antesala a este espectáculo, las calles del Centro Histórico se llenaron de vida con la tradicional Calenda de la Guelaguetza, un recorrido festivo en el que delegaciones oaxaqueñas llevaron música, danza y alegría por diversas vialidades, acercando esta tradición al público potosino.

En el ámbito cultural, la Muestra Artesanal Pueblos Originarios de Oaxaca reúne el trabajo de creadoras y creadores de distintas comunidades, quienes exhiben piezas elaboradas con técnicas tradicionales como barro negro, textiles y filigrana, reflejo del talento y la herencia viva de los pueblos originarios.

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