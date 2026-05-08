Alcalde Galindo destaca avances en seguridad y eficiencia ante Coparmex
El presidente municipal subrayó resultados positivos avalados por el Inegi
Durante la sesión del Consejo de Coparmex San Luis Potosí, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos participó como invitado especial, donde expuso los avances de la Capital en materia de seguridad pública y desempeño gubernamental, respaldados por datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.
El Edil destacó que San Luis Capital presenta indicadores por encima de la media nacional en percepción de seguridad, así como en eficacia del gobierno municipal, lo que refleja —dijo— el trabajo sostenido en el fortalecimiento de la policía, la inversión en equipamiento y la mejora en los servicios públicos.
Ante empresarios potosinos, Galindo Ceballos reiteró su compromiso con el sector productivo, al señalar que su administración impulsa la simplificación administrativa en trámites para la apertura de negocios y la obtención de licencias de funcionamiento, con el objetivo de garantizar eficiencia y facilitar la inversión. En el encuentro se dio la bienvenida a la nueva presidenta de Coparmex San Luis Potosí, Ana María Abascal Sainz, así como a nuevos integrantes del organismo empresarial, con quienes se refrendó la colaboración para fortalecer el desarrollo económico, la generación de empleos y el bienestar de las familias potosinas.
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