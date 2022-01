Alcaldes acuerdan con titular de Semarnat socializar decreto de área natural protegida, confirma Albores

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) María Luisa Albores González, presentó el plan de manejo de la Sierra de San Miguelito, que deberá desarrollarse en un plazo no mayor de un año; alcaldes firman acuerdo para socializar el acuerdo.

El plan de manejo incluye actividades que no deberán desarrollarse, tales como la explotación de recursos naturales, el desecado de fuentes de agua, la explotación minera y el desarrollo de habitacionales.

Por lo que se refiere a las prohibiciones, el decreto que aplica a las 7 zonas núcleo, no va a permitir descargar contaminantes, tampoco rellenar o desecar arroyos o flujos hidráulicos, cambiar el uso del suelo, usar explosivos, realizar obras o actividades de exploración o explotación minera, abrir bancos de materiales o extraer material pétreo o materiales para construcción.

Lo que sí estará permitido en el 78 por ciento del área natural protegida, es una serie de actividades de zona de amortiguamiento, que incluyen turismo de bajo impacto ambiental, aprovechamiento extractivo de la vida silvestre, aprovechamiento forestal, actividades agrícolas y ganaderas, extracción de material pétreo, reforestación de ecosistemas en la zona de amortiguamiento, y no no se permite ampliar el área agropecuaria, no se puede modificar el área de vestigios históricos y arqueológicos, y tampoco establecer actas en áreas urbanizadas. Tampoco explotación minera, excepto materiales pétreos, alterar o destruir los sitios de alimentación o de refugio y reproducción de la vida silvestre.

En el transcurso de la mañana, la funcionaria Federal el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y los presidentes municipales de Mexquitic de Carmona, Villa de Arriaga y San Luis Potosí firmaron un convenio para socializar los términos del decreto con núcleos agrarios.