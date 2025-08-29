Alcaldesa de Zaragoza justifica patrulla de casi 2 mdp

La alcaldesa de Zaragoza, Amada Zavala, defendió la compra de una patrulla valuada en 1 millón 900 mil pesos, argumentando que la unidad es necesaria para atender emergencias en caminos de difícil acceso.

El precio de la unidad rebasa en casi 700 mil pesos el valor comercial reportado por la automotriz, de alrededor de 1 millón 200 mil.

La presidenta municipal justificó la inversión al recordar los incendios registrados en meses recientes, donde la falta de vehículos adecuados complicó el apoyo a brigadistas y ciudadanos.

“Nos urgía una unidad propia para poder entrar a caminos complicados y atender situaciones como incendios o la búsqueda de personas desaparecidas”, declaró.

Afirmó que los recursos para la compra provienen del programa federal Fortamon, que obliga a los municipios a destinar al menos 20% de su presupuesto en equipamiento para seguridad.

“Jamás tocaría el recurso de una obra para comprar un vehículo de lujo; este dinero viene etiquetado" y también mencionó que utiliza su automóvil particular para funciones oficiales y no cuenta con vehículo de presidencia.

De acuerdo con el presupuesto 2025, Zaragoza destinará 7 millones de pesos a la adquisición de vehículos y transporte, de los cuales la patrulla representa el 17%. La compra se da en un contexto complejo: según el CONEVAL, casi 70% de la población del municipio vive en pobreza o vulnerabilidad, principalmente comunidades indígenas, personas mayores y población infantil y juvenil.