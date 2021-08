Alcaldía capitalina investiga presunto acoso sexual en Dirección de Deportes

Xavier Nava Palacios, presidente municipal de San Luis Potosí, confirmó que se realiza una investigación contra el director de Deportes Municipales, Ricardo García Rojas, por presuntamente haber incurrido en acoso sexual contra dos instructoras extranjeras de deportes que laboran desde hace dos años en el Ayuntamiento capitalino.

Nava Palacios, indicó que las dos profesoras tuvieron un acercamiento con puerta violeta, sin embargo, no quisieron continuar el proceso en la Instancia de la Mujer, no obstante comentó que en caso de que se determine una culpabilidad desde la administración municipal actuará en consecuencia.

Destacó que hasta el momento no se le separará de su cargo debido a que parten de la presunción de inocencia, durante el transcurso de las investigaciones correspondientes.

"Yo en este caso puedo decir que es un funcionario que ha trabajado de manera ejemplar durante muchísimos años en la parte pública. Que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer", concluyó.