Alcaldía de SGS se quedará con predio de basurero

Será el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez el beneficiario de la entrega de un terreno de 6.6 hectáreas donde se ubica el basurero de la Fracción Rivera, que fue blanco de una sanción por 12 millones de pesos impuesta por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y por la cual, el propietario, Benito Pérez, habría accedido a cederlo para evitar la multa.

Sin embargo, el asunto se complicó, pues mientras que el secretario general del Ayuntamiento de Soledad, Ernesto Barajas Ábrego, asegura que ya hay un documento de cesión firmado, el propietario afirma que no ha firmado ni firmará nada.

Lo anterior porque, dijo en entrevista, además de ceder la propiedad del predio a la alcaldía, también deberá pagar los gastos que generan los trámites correspondientes al cesionario, es decir, la Alcaldía de Soledad.

“Yo lo que quiero es que ya me dejen en paz, me ataron de manos, y temo que algún día me pase algo más” expresó.

Y es que, agregó que no cuenta con el dinero para pagar la escrituración del predio, además de que tampoco permitirá que se establezca dentro del documento como una donación al municipio, como pretenden que se haga.

Relató que la Segam le entregó un oficio que especifica las faltas y carencias del predio como basurero, y que originaron la multa, pero señaló que los requisitos tampoco son cumplidos por el basurero “oficial” de Soledad, ubicado en El Zapote.

También rechazó que el sitio sea clandestino, pues afirmó que todas las autoridades estaban en conocimiento de que existía, desde la administración de Raymundo Gaitán. a la que incluso se les pagaba una cuota.

Por otra parte, indicó que Barajas Ábrego le reveló que la multa no sería el único gasto, sino que quedarían pendientes otras anomalías.

Por su parte, el funcionario aseguró que existe la manifestación expresa y firmada por Benito Pérez.

“Estamos ya en ese trámite obviamente se va a hacer la debida desincorporación y a partir de ese momento pues se va a proceder, a delimitar la parte que le corresponda todavía al particular y la que ya se tramitará por cesión de derecho al Ayuntamiento de Soledad”, indicó.

Explicó que no se trata de una donación, sino una cesión de derechos, lo que implica tiempo.

El entrevistado reiteró que existe un documento firmado por Benito Pérez en el que cede los derechos del predio para dotación territorial municipal.