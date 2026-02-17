logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alcaldía hace "limpia" de espacios invadidos en zona centro

Comercio y la SSPC realizaron el retiro de estructuras, lonas, vehículos y diversos objetos en vía pública

Por Pulso Online

Febrero 17, 2026 03:42 p.m.
A
Fotos: Comercio-SSPC

Fotos: Comercio-SSPC

La dirección de Comercio del Ayuntamiento de la capital informó que llevó a cabo este día un operativo de retiro de estructuras de vendedores informales en el Centro Histórico.

Se incluyó cualquier tipo de mobiliario y lonas, luego de que se notificara previamente "y en reiteradas ocasiones a los responsables, sobre la obligación de cumplir con la normativa vigente".

"Recordamos que las estructuras deben colocarse y retirarse diariamente, tal como lo establecen las disposiciones correspondientes, a fin de mantener el orden, la seguridad y la buena imagen de nuestro Centro Histórico", señaló la dependencia.

"Seguiremos realizando recorridos y vigilando permanentemente toda la zona centro, actuando con firmeza y respeto para garantizar espacios seguros y ordenados para todas y todos", concluyó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aparte, la SSPC también informó que llevó a cabo un operativo de ordenamiento vial para favorecer a los usuarios de la vía pública.

"La Dirección de Policía Vial realizó acciones de liberación de espacios públicos en el Centro Histórico y en inmediaciones de la colonia ISSSTE. Se liberaron cruces peatonales, banquetas y zonas de tránsito que habían sido invadidas por vehículos mal estacionados u obstáculos que impedían el libre paso", reportaron.

También se retiraron objetos que obstruyen y afectan la movilidad, y a través de recorridos por las zonas, se identificaron vehículos que pudieran encontrarse aparentemente abandonados, evitando que puedan convertirse en un punto de inseguridad, explicó la corporación.

LEA TAMBIÉN

Ambulantes invaden las áreas peatonales

Cada vez hay más informales con puestos más grandes

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash
Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash

Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto "Splash"

SLP

Redacción

Fue dirigida por Cambio de Ruta a la Segam, la Seduvop, la dirección de los Parques Tangamanga y al gobernador

Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro
Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro

Alcaldía hace "limpia" de espacios invadidos en zona centro

SLP

Pulso Online

Comercio y la SSPC realizaron el retiro de estructuras, lonas, vehículos y diversos objetos en vía pública

Presenta Volaris cinco nuevas rutas desde SLP
Presenta Volaris cinco nuevas rutas desde SLP

Presenta Volaris cinco nuevas rutas desde SLP

SLP

Martín Rodríguez

Comenzarán a operar en junio de 2026 con destinos nacionales e internacionales

Impulsa el PVEM permitir cambios de bancada y modificar peso del voto
Impulsa el PVEM permitir cambios de bancada y modificar peso del voto

Impulsa el PVEM permitir cambios de bancada y modificar peso del voto

SLP

Ana Paula Vázquez

La restricción actual, limita la libertad de los legisladores, dice Castro Barrón