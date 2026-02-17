Alcaldía hace "limpia" de espacios invadidos en zona centro

La dirección de Comercio del Ayuntamiento de la capital informó que llevó a cabo este día un operativo de retiro de estructuras de vendedores informales en el Centro Histórico.

Se incluyó cualquier tipo de mobiliario y lonas, luego de que se notificara previamente "y en reiteradas ocasiones a los responsables, sobre la obligación de cumplir con la normativa vigente".

"Recordamos que las estructuras deben colocarse y retirarse diariamente, tal como lo establecen las disposiciones correspondientes, a fin de mantener el orden, la seguridad y la buena imagen de nuestro Centro Histórico", señaló la dependencia.

"Seguiremos realizando recorridos y vigilando permanentemente toda la zona centro, actuando con firmeza y respeto para garantizar espacios seguros y ordenados para todas y todos", concluyó.

Aparte, la SSPC también informó que llevó a cabo un operativo de ordenamiento vial para favorecer a los usuarios de la vía pública.

"La Dirección de Policía Vial realizó acciones de liberación de espacios públicos en el Centro Histórico y en inmediaciones de la colonia ISSSTE. Se liberaron cruces peatonales, banquetas y zonas de tránsito que habían sido invadidas por vehículos mal estacionados u obstáculos que impedían el libre paso", reportaron.

También se retiraron objetos que obstruyen y afectan la movilidad, y a través de recorridos por las zonas, se identificaron vehículos que pudieran encontrarse aparentemente abandonados, evitando que puedan convertirse en un punto de inseguridad, explicó la corporación.