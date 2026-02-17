Alcaldía hace "limpia" de espacios invadidos en zona centro
Comercio y la SSPC realizaron el retiro de estructuras, lonas, vehículos y diversos objetos en vía pública
La dirección de Comercio del Ayuntamiento de la capital informó que llevó a cabo este día un operativo de retiro de estructuras de vendedores informales en el Centro Histórico.
Se incluyó cualquier tipo de mobiliario y lonas, luego de que se notificara previamente "y en reiteradas ocasiones a los responsables, sobre la obligación de cumplir con la normativa vigente".
"Recordamos que las estructuras deben colocarse y retirarse diariamente, tal como lo establecen las disposiciones correspondientes, a fin de mantener el orden, la seguridad y la buena imagen de nuestro Centro Histórico", señaló la dependencia.
"Seguiremos realizando recorridos y vigilando permanentemente toda la zona centro, actuando con firmeza y respeto para garantizar espacios seguros y ordenados para todas y todos", concluyó.
Aparte, la SSPC también informó que llevó a cabo un operativo de ordenamiento vial para favorecer a los usuarios de la vía pública.
"La Dirección de Policía Vial realizó acciones de liberación de espacios públicos en el Centro Histórico y en inmediaciones de la colonia ISSSTE. Se liberaron cruces peatonales, banquetas y zonas de tránsito que habían sido invadidas por vehículos mal estacionados u obstáculos que impedían el libre paso", reportaron.
También se retiraron objetos que obstruyen y afectan la movilidad, y a través de recorridos por las zonas, se identificaron vehículos que pudieran encontrarse aparentemente abandonados, evitando que puedan convertirse en un punto de inseguridad, explicó la corporación.
Ambulantes invaden las áreas peatonales
Cada vez hay más informales con puestos más grandes
