"Alcaldía incumple con Alerta de Género"

El senador Marco Antonio Gama Basarte consideró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no ha cumplido el compromiso que le corresponde en la Alerta de Violencia de Género vigente desde hace dos años.

Mediante un comunicado, exhortó a la municipalidad capitalina a que cumpla su parte. "Si bien el ejecutivo estatal a través de sus dependencias y los mismos ayuntamientos integrantes, resultan el órgano rector en cuanto al cumplimiento de la AVG, las administraciones municipales no realizan esa tarea impuesta desde la misma declaratoria", señaló.

El legislador federal acusó que a pesar de que los ayuntamientos se encuentran obligados a proyectar un presupuesto con equidad de género, desde que se decretó la misma alerta, "lo cierto es que no lo hicieron, y sí la sociedad no presiona, no lo harán. Luego entonces, la autonomía municipal, se utiliza a conveniencia o contentillo, dejando ver a otras instancias, como las únicas responsables".

El enérgico exhorto, no sólo es a los presidentes municipales y sus cabildos, quienes se encuentran en la declaratoria de AVG, sino al resto de los ayuntamientos de la entidad, para que destinen recursos humanos y materiales en pro de la ciudadanía, en especial de las mujeres, a través de programas y políticas públicas que ofrezcan alternativas de solución a esta sensible demanda de seguridad.

"El llamado va también a los órganos de fiscalización competentes, para verificar que dicha responsabilidad se cumpla como es debido".

Sostuvo que ante la incompetencia del Gobierno Federal para estructurar y coordinar los esfuerzos desde los ayuntamientos y entidades federativas es imperativo que los municipios den respuesta a este problema.

Lamentó por último que el problema de la violencia de género se haya agravado debido a una autoridad federal ausente y preocupada únicamente en politizar cualquier tema, en donde los feminicidios no han sido la excepción sin ofrecer resultados al respecto.