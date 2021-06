Alcaldía levanta la mano para limpiar Bulevar San Luis

"Si se nos da oportunidad, podremos intervenir en el Bulevar San Luis para regenerar lo que sea necesario y mejorar su condición", informó el Secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García. Precisó que esa vialidad está a cargo del Estado.

Informó que la alcaldía ayuda donde se le pida, y siempre y cuando haya acuerdos establecidos entre las instituciones públicas de uno y otro nivel de gobierno.

Dijo que la alcaldía no puede tomar decisiones sobre áreas que no sean de su jurisdicción, ni mucho menos si no tiene la autorización de los sectores responsables de cada espacio.

Comentó que incluso hay limitantes legales, en las que es necesario que por ejemplo el área responsable, es decir el gobierno del estado, realice una solicitud formal, y entonces la alcaldía pueda entrar con su equipo de trabajo.

Dijo que en general no hay ninguna limitante, pero tampoco hay interpretaciones a la ley y, sin embargo, hay que cumplirlas.

El Bulevar San Luis fue entregado por el gobierno federal para su administración, al Gobierno del Estado, durante el proceso constructivo, en el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga. Desde entonces, se hace cargo del mantenimiento.