Alcaldía oculta pruebas: X. Nava

La administración de Enrique Galindo Ceballos tiene en su poder documentos que justifican las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mismos que le fueron requeridos pero no entregó, acusó el exalcalde Xavier Nava Palacios.



En entrevista, el presidente municipal que fue responsable de un proyecto de alumbrado público que fue observado con 82.1 millones de pesos por anomalías en la contratación de 55 mil luminarias, indica que las objeciones de los auditores se centran en la multianualidad del proyecto y la insuficiencia presupuestal, y que en ambos casos, no están fundamentadas.

Adelantó que los documentos los entregará, debidamente autentificados.

“Si como dice la observación de auditoría, no hubiera habido suficiencia presupuestal, no se habría podido llevar a cabo el proyecto de las luminarias, habríamos dejado deudas con la empresa que llevó a cabo la instalación, no habríamos podido instalar la 55 mil lámparas, y tan existió la obra que no nos excedimos en el contrato, y no hubo reclamación por parte de absolutamente nadie”, señaló.

Indicó que en el escenario público, este caso se ha hecho parecer como que existe un fraude y las luminarias se adquirieron con sobreprecio.

Sin embargo, el exedil indicó que el verdadero problema lo estaban generando dos ex administraciones municipales de la capital en sus respectivos trienios, cuando presentaron sus precios en los tiempos de Panavi.

Nava Palacios explicó que el informe de la ASF habla de un faltante de documentación que fue dejada a la administración actual como parte de las actuaciones relacionadas con la obra, pero el gobierno municipal en funciones no proporcionó esos documentos al órgano auditor.

Recordó que la empresa tiene todas las partes de la documentación necesaria para demostrar la legalidad de los actos, que cuenta con fondos suficientes de la mezcla de recursos federales y propios, y que amparan un pago a un valor mucho menor que lo originalmente propuesto de 1 mil 500 millones de pesos del plan original con Panavi.

“Ellos no entregan la documentación a la Auditoría Superior y lo vamos a hacer nosotros”, sentenció.