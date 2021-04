Alerta de viaje de EU es por pandemia y no por inseguridad: Hernández Delgadillo

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, consideró que la nueva Alerta de Viaje que emitió el gobierno de los Estados Unidos, tiene más que ver con el tema de la pandemia por el Covid-19 y no porque exista una emergencia de inseguridad, puesto que la entidad potosina hoy en día no se encuentra dentro de los que tienen mayor incidencia delictiva.

Puntualizó: "me parece más bien que este llamado que hace el gobierno de los Estados Unidos a no viajar a sus ciudadanos, se refiere a todavía las secuelas de la pandemia y al señalamiento de que aún no hemos superado la contingencia sanitaria completamente".

No obstante, recordó que en años anteriores si se hicieron señalamientos y alertas por temas de seguridad, pero por asuntos de sexenios anteriores, alerta que eventualmente fue levantada para San Luis Potosí y lo que se manera ahora en realidad tiene más que ver con el factor salud "no creo que este llamado sea puntualmente por el aspecto de la inseguridad".

Finalmente, puntualizó que de cualquier forma habrá que entregarse información más completa a las autoridades estadounidenses, puesto que el hecho es que San Luis Potosí no se encuentra en la actualidad dentro de los estados más complicados o violentos, ni siquiera una ciudad o región se encuentra en esta ubicación, "no se puede negar que si hay eventos delictuosos, pero no es tema generalizado, es sólo en algunos polígonos muy identificados", dijo.