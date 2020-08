Alerta Fiscalía de SLP sobre falsa página que ofrece cartas de no antecedentes penales

SLP.- La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) alerta a la ciudanía sobre el sitio https://cartadeantecedentes.com , el cual ofrece cartas de no antecedentes penales por un costo de 389 pesos, misma que no tiene ninguna validez, por lo que solicita a la ciudadanía no dejarse engañar evitando realizar este trámite a través de sitios en internet no oficiales.

La página detectada por las autoridades solicita al usuario ingresar sus datos personales y realizar un depósito en una tienda de conveniencia, asegurando que se recibirá el documento, lo que nunca ocurre o si la hace, es totalmente apócrifo.

Hasta el momento, la Vicefiscalía Científica ha detectado 16 personas que han caído en este modus con el que salen defraudados.

La FGESLP reitera que derivado de la contingencia por Covid-19 es necesario agendar una cita enviando un correo electrónico a cartas@fiscaliaslp.gob.mx exponiendo el motivo de la solicitud; horas más tarde el interesado recibirá el día y la hora en la que deberá presentarse a las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales.

La institución recuerda que el pago de esta constancia se realiza únicamente en módulos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno o en su página oficial, el cual tiene un costo de 120 pesos y debe realizarse únicamente por la persona interesada.