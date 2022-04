Alerta IMSS sobre riesgos en la piel ante temporada de calor

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 4 (EL UNIVERSAL).- La exposición continua a los rayos solares sin utilizar ningún tipo de protector solar podría ocasionar riegos de lesiones leves en la piel, cambios de pigmentación, arrugas y hasta cáncer en la piel, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, ante lo cual hizo un llamado a la población en general para cuidarse y usar protectores solares.

De acuerdo a los especialistas, los daños provocados por los rayos del sol no suelen causar sintomatología inmediata, generalmente estas lesiones son detectadas hasta que se manifiesta una herida o lesión pequeña, la cual puede ser roja, áspera o escamosa. Por lo que es necesario que las personas asuman una cultura de prevención contra los efectos negativos de los rayos ultravioleta del sol.

Para prevenir daños o lesiones en la piel se recomienda el uso de gorras o sombreros para proteger el rostro, gafas que absorban los rayos ultravioleta, ropa de algodón de preferencia de colores claros y aplicarse protector o bloqueador solar con un factor de protección solar (FPS) de 50, por lo menos 20 minutos antes de exponerse al sol y reponerlo cada cuatros horas, evitar actividades físicas en lugares abiertos entre las 11 y las 15 horas, y en caso de realizarlas, que éstas no tengan una duración mayor a los treinta minutos.

Se hace un llamado a no exponer a los menores y adultos mayores a los rayos del sol, ya que su piel es muy delgada y fácilmente sufre quemaduras, mantener una adecuada hidratación con agua simple o con soluciones salinas como vida suero oral.

Finalmente, se recomienda que, ante el mínimo indicio de mancha o lunar extraño o se note un crecimiento anormal en un lapso muy corto de tiempo, acudir con su médico familiar para que lo valore y recomiende el tratamiento adecuado a su padecimiento.