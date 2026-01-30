Alerta por frío extremo para el fin de semana

Si bien el Frente Frío 31 generó bajas temperaturas gélidas en tres municipios de San Luis Potosí, la entrada y permanencia del norte 32 podría provocar nevadas y mayor un clima más helado, advirtió Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El funcionario estatal refirió que derivado del norte 31, las temperaturas más bajas se reportaron en Villa de Ramos con - 3 grados Celsius, -2 grados Celsius en Venado y - 1 grado Celsiu en Catorce.

Sin embargo, alertó que el clima más intenso se registraría este fin de semana con el Frente Frío 32, cuyo fenómeno generaría nevadas en la zona metropolitana, sobre todo, hacia la sierra de Álvarez.

Asimismo, las regiones serranas de los municipios Venado, Charcas y Catorce, por lo cual, las autoridades municipales de Protección Civil y la ciudadanía deben reforzar las medidas de prevención y resguardo.

En entrevista, reiteró que mediante los programas y operativos de respuesta, la Coordinación Estatal mantiene vigilancia permanente en los 59 municipios no sólo con la atención a personas en situación de mendicidad, sino también con el reparto de cobijas y habilitación de albergues. Ordaz Flor destacó que, hasta el momento, no se reportan personas fallecidas por hipotermia o asfixiadas por monóxido de carbono al encender fogatas u otro combustible para generar calor.