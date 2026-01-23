Alertan por frío, vientos fuertes y posibles heladas en SLP

logo pulso
SLP

El descenso más drástico llegará el lunes

Por Redacción

Enero 23, 2026 07:40 p.m.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva por el descenso marcado de temperatura, rachas de viento fuerte y la posible formación de heladas en distintas regiones de San Luis Potosí durante los próximos días.

De acuerdo con la dependencia, para este sábado se prevén rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora en las regiones Centro y Altiplano, con incrementos de hasta 60 km/h en zonas serranas y partes altas, condiciones que podrían extenderse hasta la madrugada del domingo. Aunque se esperan lluvias ese día, el descenso más intenso se presentará el lunes, cuando la masa de aire frío del frente número 31 refuerce al sistema 30.

Se prevé descenso térmico.

Protección Civil advirtió que este escenario eleva el riesgo de heladas y escarcha, principalmente en zonas serranas de las regiones Centro, Media y Huasteca, durante la tarde y noche. Ante ello, llamó a la población a extremar precauciones por las bajas temperaturas y a mantener vigilancia para prevenir incendios de pastizales y forestales, debido al ambiente seco y a los vientos intensos.

La CEPC señaló que el monitoreo permanente de las condiciones climatológicas forma parte de la estrategia preventiva, que tiene por objetivo, reducir riesgos y proteger a la población.

SLP

Redacción

El descenso más drástico llegará el lunes

