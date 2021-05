Alertan por mensaje de WhatsApp con link malicioso

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de San Luis Potosí, a través de la Policía Cibernética, alertó por un mensaje con un link malicioso que busca robar información confidencial.

A través de redes sociales, la dependencia estatal señaló que ese texto, enviado mediante WhatsApp, notifica del supuesto motivo de regalar productos en conmemoración de la celebración del 80 aniversario de Toyota Motor.

"Por medio de WhatsApp se está difundiendo un mensaje con un enlace (link, URL) malicioso, con la intención de que el usuario complete un formulario para robar información confidencial, asimismo el sitio web extrae información del dispositivo".

Ante esta situación, la Policía Cibernética recomendó cuestionar todos los mensajes en los que se promete un regalo o compensación; verificar que el sitio web sea oficial antes de abrir la URL; no compartir información no verificada; instalar y ejecutar continuamente un antivirus en el dispositivo y no reenviar ese tipo de textos.