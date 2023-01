"Alexander y su manada", el niño que rescata perros en SLP

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., enero 9 (EL UNIVERSAL).- Más allá de pretextos como el espacio o el tiempo suficiente, lo más importante para poder tener a una mascota es el amor que se le pueda entregar y el compromiso que se tenga, así lo comparte Alexander Méndez Loredo, de apenas 13 años de edad y quien tiene ya una década dedicándose a rescatar perritos y gatitos.

Mejor conocido en redes como "Alexander y su manada", cuenta que fue a muy temprana edad cuando por la colonia por donde vivía se encontró a una pequeña perrita en malas condiciones a la que llamó "Nube", y ya no quiso alejarse de ella, pese a la oposición inicial de su mamá la adoptaron como su mascota, a partir de ahí se ha dedicado a esta noble labor de rescatar, esterilizar y poner en adopción a estos animalitos.

En este sentido Karina Loredo, madre de Alexander contó a EL UNIVERSAL que a la fecha ya han logrado más de 3 mil 200 esterilizaciones de perros y gatos, así como que tan solo el año pasado lograron colocar 56 perritos y 12 gatitos, asimismo señaló que el mérito siempre ha sido de Alexander que siempre se las ingenia para poder seguir haciendo esta labor, "hoy tenemos en casa a 14 perritos y a todos los tenemos bien cuidados, les lavamos, los paseamos, los alimentamos".

Añadió que ellos se han cambiado de casa recientemente 3 cambios de casa y nunca se ha puesto pretexto para dejar a un perrito, "en cada cambio de casa ellos se van también con nosotros, esa es la diferencia, la verdad hay mucha gente que pone muchos peros para tener un solo perrito".

La mamá de Alexander hace un llamado a la ciudadanía, especialmente a la gente que gusta de estos animalitos, para seguirlos apoyando en esta labor que no es sencilla, de hecho, cada domingo en el Jardín de Tequis, Alexander pone su puesto para vender diferentes cosas con el objetivo de seguir financiando tanto la alimentación como las atenciones veterinarias que se requieran.

Por su parte, el pequeño comentó que "las personas tienen que saber que un perrito no es un juguete, pero tampoco se necesita tener mucho dinero para poder atenderlo, hemos regalado perritos a gente que no tiene tantos recursos y los tienen muy bien atendidos, el chiste es el amor que le den y el compromiso que tiene que ser mucho".