Alguien tiene que pagar platos rotos: Gallardo sobre muerte de perros

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Al respecto del presunto envenenamiento de una veintena de perros en la localidad de San José de Buenavista, en el norte de la zona metropolitana de la capital potosina, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) está llevando a cabo las investigaciones y advirtió "alguien tiene que pagar los platos rotos".

Mencionó que "se está investigando el tema, al parecer fue envenenamiento por agua, vamos a buscar los ríos y riachuelos que llegan a la zona para que no sigan contaminados, Profepa ya también esté enterada porque hubo dos animales silvestres muertos también, las investigaciones pudiera ser también que algún vecino por algún malestar con esa manadita haya envenenado a los animales", agregó.

Explicó que los animales bebieron agua que estaba contaminada "lo cual es muy lamentable, que exista gente inhumana e irracional aquí en San Luis", reiteró.

Sostuvo que se seguirá investigando para determinar quién o quiénes fueron los que echaron veneno en el agua "y quien va a pagar los platos rotos, porque alguien los tiene que pagar", al tiempo de afirmar que San Luis Potosí tiene que seguir destacando por la manera en que se protege a los animales, especialmente a las mascotas.

---Se mantendrá operativo para evitar más envenenamientos

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, especificó que se trabajará de la mano con la Fiscalía General de Estado para determinar qué provocó el envenenamiento de los animales en la zona.

Informó que la Dirección de Ecología y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio capitalino desplegarán un operativo e San José de Buenavista luego del envenenamiento de 20 animales.

Explicó que el operativo consistirá en rondines permanentes en la zona donde se localizaron los cadáveres de animales, pero también en áreas aledañas a San José de Buenavista, concientización a las y los vecinos para el cuidado y respeto animales, además de mantener una comunicación permanente para darles aviso en caso de ver situaciones, personas o cosas extrañas que pudieran dar con los responsables.

"El asunto lo trae la Fiscalía General del Estado porque puede haber repercusiones mayores, porque se tiene que definir perfectamente bien qué sucedió, no solo por el tema de los animalitos sino porque no vaya a haber algo más grave para las personas", comentó.

En la resolución del envenenamiento de los animales en dicha zona, el edil dela capital indicó que también intervendrá la Secretaría de Salud del Estado, pues destacó que la causa de muerte fue por envenenamiento, sin embargo, no se sabe "sabe la sustancia, ni donde fue, ni como fue".

Finalmente adelantó que en las próximas semanas su administración municipal podría tener listo el refugio para perros y animales en condición de calle, en donde destacó que podría darse atención veterinaria a la población, en donde se realizarían esterilizaciones y aplicación de vacunas a los canes y felinos de la capital potosina. Aunque es un proyecto en el que han trabajado durante este 2022, precisó que aún les falta concluir con el equipamiento del área clínica.