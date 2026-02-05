logo pulso
Alistan videovigilancia y checador facial en los Cobach

Buscan inhibir el acoso escolar y garantizar la seguridad de los alumnos, explicó Centeno Trejo

Por Rubén Pacheco

Febrero 05, 2026 09:59 a.m.
Foto: Cobach 01

Foto: Cobach 01

A reserva de obtener el consentimiento de padres, madres y tutores, Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres en el estado (Cobach), informó la instalación de 245 cámaras de videovigilancia en salones de clase y detectores de reconocimiento facial en las entradas de los inmuebles.

En entrevista, refirió que la colocación de los dispositivos tecnológicos, se llevará a cabo en los planteles tipo C (más grandes) de la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles.

Explicó que la medida busca inhibir el bullying o acoso escolar, garantizar la seguridad del alumnado y mejorar las condiciones de vigilancia al interior de los complejos educativos.

Para el caso del reconocimiento de la cara, refirió que, al ingresar se reportará el horario de ingreso del alumnado, por lo cual, si no acuden y le informan a sus padres que si asistieron quedará documentado oficialmente la inasistencia.

Subrayó que esta disposición permitirá a las madres, padres y tutores saber dónde se encuentran su hijos, a fin de tener mayor certeza de su seguridad y integridad física.

"Al menos tener un respaldo contundente de lo que esté ocurriendo dentro de las aulas (...) otra cosa, vamos a regresar los 'operativos mochila' y ya va a dejar de ser una cuestión esporádica, va a ser permanente", adelantó el directivo.

Puntualizó que mediante los Comités de Seguridad, integrados por padres, madres, directivos y comité de alumnos, se ejecutarán las revisiones preventivas.

Cobach ofrece atención a alumnos tras muerte de compañero

Centeno Trejo señaló que es prioridad la salud mental de los estudiantes

