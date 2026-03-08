Alrededor de 10 mil mujeres marchan en San Luis Potosí por el 8 de marzo

Alrededor de 10 mil mujeres marcharon este domingo 8 de marzo en San Luis Potosí en el marco del Día Internacional de la Mujer. La movilización volvió a colocar en las calles las principales inconformidades que atraviesan a las potosinas: el posible retiro de la Alerta de Violencia de Género (AVG), denuncias y carpetas de investigación detenidas o ignoradas en la Fiscalía General del Estado (FGE), así como casos de acoso y abuso sexual dentro de núcleos familiares e instituciones públicas, privadas, educativas y de gobierno.

Marcha y protestas en San Luis Potosí por violencia de género

Uno de los principales puntos de concentración fue la sede de la FGE, donde se habilitó un espacio de diálogo para que quienes lo desearan compartieran sus casos y experiencias. En ese sitio también se registraron actos de iconoclasia por parte de integrantes del llamado bloque negro. Más tarde, en Palacio de Gobierno, manifestantes derribaron las vallas colocadas para resguardar el edificio, mientras desde el interior del recinto les arrojaban agua.

Durante el recorrido también se realizaron intervenciones y señalamientos en distintos edificios públicos. En el Palacio Municipal se plasmaron denuncias con pintas, mientras que frente al Congreso del Estado se instaló un tendedero para exhibir a deudores alimentarios. Los contingentes avanzaron por Plaza de Armas, donde frente al antimonumental dedicado a Karla Pontigo se colocó un altar en memoria de víctimas de feminicidio.

Demandas y acciones de colectivas en la movilización

En Plaza Fundadores, integrantes de la colectiva Por Ellas, Por Nosotras y Por Todas realizaron un pase de lista de mujeres asesinadas y desaparecidas en el estado, mencionando casos de municipios como Matehuala, Tamazunchale, Tamuín y la capital potosina. La movilización concluyó en el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde las asistentes también denunciaron la falta de atención institucional frente a casos de abuso y acoso.

La movilización también incluyó intervenciones en templos del Centro Histórico. En la Catedral Metropolitana se pegaron fichas de búsqueda de personas desaparecidas, mientras que en la iglesia de la Compañía de Jesús y la Capilla de Loreto manifestantes realizaron actos de iconoclasia y derribaron la protección metálica colocada en las puertas, acciones que señalaron como una protesta simbólica frente a los casos de abuso sexual y pederastia que ha enfrentado la Iglesia como institución.

A lo largo de la marcha, colectivas y mujeres organizadas en la movilización Vivas Nos Queremos expresaron su rechazo al posible levantamiento de la AVG y exigieron que, en lugar de retirarla, se fortalezcan los mecanismos de atención, investigación y prevención de la violencia feminicida. También colocaron sobre la agenda pública demandas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el acceso pleno al aborto, atención efectiva a la violencia de género en instituciones educativas, protección para niñas y adolescentes frente a distintas formas de violencia, así como garantías para mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos, mujeres con discapacidad, indígenas y disidencias sexogenéricas.