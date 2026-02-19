Alta carga vehicular en oriente y centro de la capital

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la mañana de este miércoles se registra alta carga vehicular en los cuadrantes oriente y centro de la capital potosina, por lo que recomendó a la población salir con anticipación hacia sus destinos.

De acuerdo con el reporte vial, estas zonas presentan el mayor movimiento de automóviles en las primeras horas del día, mientras que en el cuadrante norte la circulación se mantiene fluida, aunque el aforo vehicular va en aumento de manera gradual.

En contraste, los cuadrantes poniente y sur muestran un avance constante, sin reportes de congestionamientos severos hasta el momento.

Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución, respetar los señalamientos y mantener distancia entre vehículos para prevenir accidentes durante la hora pico.

