Alta carga vehicular en oriente y centro de la capital
Autoridades reportan incremento gradual en el norte y circulación constante en poniente y sur; piden salir con tiempo y conducir con precaución
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la mañana de este miércoles se registra alta carga vehicular en los cuadrantes oriente y centro de la capital potosina, por lo que recomendó a la población salir con anticipación hacia sus destinos.
De acuerdo con el reporte vial, estas zonas presentan el mayor movimiento de automóviles en las primeras horas del día, mientras que en el cuadrante norte la circulación se mantiene fluida, aunque el aforo vehicular va en aumento de manera gradual.
En contraste, los cuadrantes poniente y sur muestran un avance constante, sin reportes de congestionamientos severos hasta el momento.
Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución, respetar los señalamientos y mantener distancia entre vehículos para prevenir accidentes durante la hora pico.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Alta carga vehicular en oriente y centro de la capital
El Universal
Autoridades reportan incremento gradual en el norte y circulación constante en poniente y sur; piden salir con tiempo y conducir con precaución
Retira Policía Vial 70 objetos usados para apartar lugares
Redacción
Los operativos se realizaron en el cuadrante centro; aseguraron anuncios y señalamientos hechizos que obstruían la circulación
Frente Frío 36 traerá vientos fuertes y contrastes térmicos en SLP
Redacción
Protección Civil prevé máximas de hasta 37°C en la Huasteca y mínimas de 6°C en la zona centro