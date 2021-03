Alta participación en licitación retrasa construcción de vía alterna: CMIC

Aunque se tenía previsto que en el primer bimestre del año iniciarán las obras de la construcción de la ruta alterna a la zona industrial en San Luis Potosí, esto no se ha podido concretar ya que la alta participación de empresas en la licitación, ha retrasado la evaluación para dictaminar cuáles serán las encargadas de la obra.

En entrevista, el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Castanedo de Alba, detalló que se esperaba una participación de 30 constructoras, sin embargo, fueron 53 las que se inscribieron en este proceso que no ha concluido.

"El tema de la ruta alterna se está retrasando el arranque porque son 53 empresas las que participaron en la licitación, nos damos cuenta de la falta de trabajo en la industria de la construcción, se ha pospuesto pero no se suspende", añadió.

En este sentido, aseguró que el proyecto se mantiene firme y es una de las obras prioritarias para este año, pues sería el primer paso para dar alivio a la movilidad rumbo a la zona fabril en San Luis Potosí.

El proyecto de la ruta alterna a la zona industrial fue anunciado por el gobierno federal en octubre del 2020; la primera fase contempla 16 meses de obra que incluye la construcción de una vía que inicie desde avenida Juárez hasta el eje 122 donde a la par se construirá un puente. La inversión de esta primera etapa es de 766 millones de pesos.