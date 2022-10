Altares monumentales, gastronomía y desfile en Xantolo 2022

A-AA+

Del 28 al 30 de octubre, por segundo año consecutivo, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí acercarán a la ciudadanía las festividades que se celebran el Día de Muertos en la Huasteca potosina, a través de "Xantolo se vive en tu ciudad".

Representaciones de las tradiciones potosinas se vivirán en esta nueva edición de Xantolo a través de la gastronomía, vestimenta, costumbres de pueblos originarios, bailes y artesanías que serán un referente de esta festividad.

"Xantolo es una fiesta de la Huasteca que nos identifica a todos como los potosinos", resaltó la secretaria de Cultura de San Luis Potosí, Elizabeth Torres Méndez.

Por su parte, el mandatario potosino Ricardo Gallardo Cardona anunció que para este año se invertirán 3 millones de pesos para que las y los potosinos que no se encuentran en la zona Huasteca también puedan conocer las tradiciones y festividades que se viven en el estado.

Se precisó que para este segundo aniversario de "Xantolo se vive en tu ciudad" habrá un estado invitado y será Guanajuato quien acompañe a San Luis Potosí en este magno evento.

El gobernador también confirmó que el festival se promocionará en diferentes ciudades, como: Ciudad de México, Nayarit y Zacatecas, con el fin de acercar a más mexicanos a conocer las tradiciones potosinas.

"Queremos mostrar los orígenes del pueblo huasteco y representaciones de otros estados, la gente de San Luis Potosí no conoce Xantolo", comentó el gobernador.

Las actividades iniciarán el próximo 28 de octubre a las 10:00 horas con conversatorios y conferencias académicas entorno a Xantolo, no obstante, la inauguración oficial se realizará a las 18:00 horas con un ritual de apertura.

Durante las festividades en la zona metropolitana de San Luis Potosí se instalarán más de 40 altares, algunos monumentales; obras de teatro infantil, presentaciones de baile, degustación de platillos, médicos tradicionales, desfile de comparsas y más.