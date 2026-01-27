Altiplano registró hasta -3 grados; activan operativo estatal.

Las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 30 dejaron registros de hasta -3 grados centígrados en el Altiplano, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, que mantiene un operativo de vigilancia en las cuatro regiones del estado.

De acuerdo con la dependencia, municipios como Venado y Salinas registraron las temperaturas más bajas, mientras que en la Zona Metropolitana el termómetro descendió hasta los 2 grados, y en la Huasteca se reportaron mínimas de 9 grados, cifras consideradas inusuales para esa región.

Durante la noche, Protección Civil brindó refugio a 44 personas y entregó 100 cobijas a población en situación vulnerable, además de mantener comunicación con las unidades municipales para atender cualquier contingencia.

Frío intenso en el estado.

La autoridad estatal advirtió que el frío continuará en los próximos días, por lo que llamó a la población a extremar precauciones y reportar cualquier emergencia.