logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Altiplano registró hasta -3 grados; activan operativo estatal.

Frente frío 30 provoca temperaturas bajo cero en SLP

Por Redacción

Enero 27, 2026 11:40 a.m.
A
Altiplano registró hasta -3 grados; activan operativo estatal.

Las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 30 dejaron registros de hasta -3 grados centígrados en el Altiplano, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, que mantiene un operativo de vigilancia en las cuatro regiones del estado.

De acuerdo con la dependencia, municipios como Venado y Salinas registraron las temperaturas más bajas, mientras que en la Zona Metropolitana el termómetro descendió hasta los 2 grados, y en la Huasteca se reportaron mínimas de 9 grados, cifras consideradas inusuales para esa región.

LEA TAMBIÉN

Protección Civil advierte descenso a 0 grados por frente frío 30

Prevén lluvias, escarcha en zonas serranas y bajas temperaturas en la mayor parte del estado

Durante la noche, Protección Civil brindó refugio a 44 personas y entregó 100 cobijas a población en situación vulnerable, además de mantener comunicación con las unidades municipales para atender cualquier contingencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Frío intenso en el estado.

La autoridad estatal advirtió que el frío continuará en los próximos días, por lo que llamó a la población a extremar precauciones y reportar cualquier emergencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Altiplano registró hasta -3 grados; activan operativo estatal.
Altiplano registró hasta -3 grados; activan operativo estatal.

Altiplano registró hasta -3 grados; activan operativo estatal.

SLP

Redacción

Frente frío 30 provoca temperaturas bajo cero en SLP

Últimos días para pagar predial con descuento
Últimos días para pagar predial con descuento

Últimos días para pagar predial con descuento

SLP

Redacción

Vence en enero el 15% de descuento en el pago del predial.

Capacitan a personal de Protección Civil en SLP
Capacitan a personal de Protección Civil en SLP

Capacitan a personal de Protección Civil en SLP

SLP

Redacción

Personal municipal recibe cursos de actualización para atención de emergencias.

FUNI 2026 abrirá opciones universitarias a jóvenes potosinos
FUNI 2026 abrirá opciones universitarias a jóvenes potosinos

FUNI 2026 abrirá opciones universitarias a jóvenes potosinos

SLP

Redacción

La Feria de Universidades Interactiva se realizará el 6 y 7 de febrero