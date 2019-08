Amenazan comerciantes ambulantes con mega manifestación

Comerciantes desalojados de la Plaza del Carmen sostendrán una reunión con representantes del Ayuntamiento el próximo lunes y en caso de no llegar a un acuerdo que les permita seguir vendiendo sus productos en la zona realizarán una mega manifestación, advirtió Martín Ayala representante de los comerciantes.

"Si no hay una respuesta realizaremos una mega manifestación al Ayuntamiento", manifestó.

El comerciante señaló que existe una minuta firmada por integrantes del Ayuntamiento, en donde estos se comprometen a realizar un reordenamiento del comercio ambulante sin realizar una reubicación de los puestos.

"Nosotros seguiremos luchando por nuestros espacios, los compañeros tienen más de ocho días que no trabajan y se encuentran en plantón en Plaza de Armas, ahí seguirán mientras esto no se resuelva. El problema del ambulantaje es un mal necesario y pedimos respeto a la minuta firmada por integrantes del HAyuntamiento de San Luis Potosí la cual está firmada por el director de Comercio, el secretario de Concertación política y el secretario particular del alcalde", manifestó.

Advirtió que después de Plaza del Carmen, seguirán con comerciantes ubicados en la calle Hidalgo y otros pasajes del Centro Histórico.

Los comerciantes que acudieron este sábado a la Plaza del Carmen para mostrar apoyo al resto de los vendedores afectados, señalaron que en el sitio no existen comerciantes nuevos, y todos llevan más de ocho años vendiendo en la zona.