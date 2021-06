AMLO no perseguirá candidatos de San Luis

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que recibió peticiones de dar cursos a investigaciones de dependencias federales en contra de candidatos que participaron en la elección del 6 de junio en San Luis Potosí y otros estados, pero dijo que se negó "porque no somos iguales", en referencia a sus antecesores de otros partidos.

Durante la conferencia matutina de ayer, López Obrador fue cuestionado sobre la inmovilidad en las investigaciones en contra de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, que fue señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero del que no se ha vuelto a hablar,

El tabasqueño refirió que aunque hay denuncias contra algunos candidatos, optó por no meterse en el asunto, pues la instrucción dada es que no se utilizara al gobierno, como era la costumbre, para perseguir a nadie".

Relató que "vinieron a plantearme antes de la elección de que se diera curso a investigaciones en contra de candidatos y planteé que no, que presentaran sus denuncias ante la fiscalía".

Sin identificar a los peticionarios, el presidente indicó que "lo que querían era que descontáramos, así como lo hacían los conservadores, que antes de la elección se descalificara".

Sobre el origen de las peticiones, el mandatario indicó que "me lo vinieron a plantear de varios estados, de todos, incluso de todos los partidos políticos, sí, para que quede claro; me lo plantearon de Campeche, me lo plantearon de Nuevo León, me lo plantearon de San Luis Potosí, de los que me acuerdo".

Indicó que las solicitudes de intervenir contra los candidatos salieron de todos los partidos.

Indicó que lo procedente es que las autoridades donde se presentaron las denuncias actúen. "Todos estos casos que los ventilen en la fiscalía, pero nosotros tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política".

La UIF ha reconocido que mantiene investigaciones sobre el gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, postulado por el PVEM, que además enfrenta indagatorias de la Fiscalía General de la República y del Centro de Inteligencia Nacional.

Por su parte, Octavio Pedroza Gaitán, y la Coalición Sí por San Luis también son investigados por la UIF.