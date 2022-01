AMLO podría asistir a un homenaje para Pellicer: Adán Augusto López

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se recupera de Covid-19, podría asistir este domingo a un homenaje en el Palacio de Bellas Artes para el escritor tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, por su natalicio 125.

Al encabezar la conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, el secretario de Gobernación recordó que este domingo 16 de enero se conmemora el natalicio 125 de Pellicer.

"Esperemos que pueda estar ya totalmente recuperado, y si lo está y el resultado de su prueba ya es negativo, seguramente asistiría", expresó Adán Augusto López.

En el Salón Tesorería, el secretario de Gobernación informó que el presidente López Obrador está muy bien de salud, evoluciona favorablemente y ayer eran mucho menores los síntomas de coronavirus que presentaba.

Adán Augusto López recordó que Pellicer alguna vez dijo sobre los indígenas que "si manteníamos, tratando de olvidar, de hacer menos, de no apoyar, no no intentar sacar de la marinación a los indígenas, que eran unos de los olvidados de este país (...) ni con toda la miel del mundo se aliviaría la amargura de todos nuestros olvidados los indígenas".

Indicó que el Gobierno de López Obrador se ocupa "de los olvidados de siempre, los que históricamente construyeron este país, pero que han sido vejados".