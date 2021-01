AMLO y Morena usan mañaneras y programas electorales con fines sociales: Almaguer

En las sesiones extraordinarias del Consejo General del INE celebradas el día de hoy, la Diputada Federal Guadalupe Almaguer Pardo, exigió se respete la equidad de las contiendas, la cual encuentra sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se mostró a favor de la decisión del Consejo General que considera, bajo la apariencia del buen derecho, que resulta procedente el dictado de una medida cautelar de tipo inhibitoria contra López Obrador y sus mañaneras, solicitada por el PRD; por advertirse una situación fáctica objetiva que revela la comisión de posibles conductas antijurídicas, cuya continuación o repetición debe evitarse en el futuro, a fin de que no se violen de modo irreparable los derechos y principios constitucionales que deben garantizarse y observarse todo el tiempo y, con mayor razón, durante el proceso electoral.

"No hay que olvidar que, estamos ante un hombre que se siente que él es el Estado, que él es pueblo, que él puede impartir justicia y que las instituciones solo las representa él, estamos ante un gobierno populista, centralizador y que desprecia a las instituciones, por lo que, no es de asombrarse que reincida en la violación de la Constitución", aseguró la legisladora por San Luis Potosí.

La Legisladora Federal dijo que "ante las justificaciones de que las mañaneras son un espacio para rendir cuentas, hay que recordarle que la Sala Superior ha dado una definición de que se entiende por propaganda gubernamental, leyendo se puede confirmar que, las conferencias matutinas entran en esta definición".

Asimismo, la Diputada Almaguer señaló que, "la Sala Superior ha establecido, en torno al principio de imparcialidad, que las y los servidores públicos tienen la obligación constitucional de observarlo permanentemente y, con especial atención, durante las contiendas electorales".

"Me parecen pertinentes estas medidas cautelares, y que se establezca que es necesario que el Ejecutivo federal prescinda de referencias a tópicos relacionados con la materia electoral que pudieran afectar la equidad de la contienda entre los partidos políticos o influir en las preferencias electorales de la ciudadanía y, bajo esta directriz y perspectiva, abstenerse de abordar temas relacionados con ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos; vida interna de los partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de partidos políticos e independientes; cargos de elección federal y local; etapas del proceso electoral federal y locales; frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales; plataformas electorales; campañas electorales; estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local, así como a encuestas de intención de voto o preferencias electorales", aseveró la diputada Guadalupe Almaguer.

La legisladora Almaguer dijo que "López Obrador, no actúa como hombre de Estado sino de partido, al refrendar todo el tiempo su pertenencia al partido político de MORENA. No representa a todo el pueblo de México, ya que se la pasa polarizando entre liberales y conservadores. No es factor de concordia ni de unidad nacional, sino de encono ciudadano".

"Utiliza a las instituciones de manera facciosa, lo que tanto criticó, se ha vuelto la peor versión de ese viejo régimen que por años dijo combatir. Se la pasan generando distracciones, absurdas y vergonzosas, para ocultar su incapacidad de gobernar. Y muestra de ello, es la reciente denuncia que presentó Morena en contra de los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, no entienden que la Constitución está por encima de sus interpretaciones a modo, la Constitución se cumple y hace cumplir", finalizó la también consejera del poder legislativo por el PRD, la Diputada Guadalupe Almaguer.