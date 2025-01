Amaga la IP con amparos vs. impuestos

Restauranteros y dueños de centros de entretenimiento nocturno no descartaron ampararse en contra de las alzas de nuevos impuestos estatales, aunque expresaron su intención de esperar a ver cómo se oficializan.

Alejandro Espinosa Abaroa, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), aseveró que la medida impositiva genera una doble tributación porque el impuesto sobre bebidas alcohólicas lo cobran tanto la Federación como el estado.

“Como sea”, indicó, “debemos esperar a ver cómo vienen las leyes secundarias, reglamentos y todo lo que va a salir, y ya a partir de eso cada empresario tomará la decisión (de ampararse o no). En su momento, el amparo sí podría ser una opción”, manifestó en entrevista.

Por su parte, Roberto Pinto, de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento, afirmó que la alternativa del amparo es factible: “Claro que cabe, si se hace por las vías adecuadas y correctas. Por la vía estatal, tenemos el Tribunal de Justicia Administrativa, donde podemos promover la medida, aunque creo que debe ser la vía federal a la que debemos acudir para reclamar la inconstitucionalidad de los nuevos impuestos”.

Hablando del tema fiscal, el presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, lamentó el incremento de la carga tributaria que para el 2025 generará el gobierno federal, así como los recortes de presupuesto a temas tan importantes como la educación, la salud o la seguridad, rubro este último en el que el gobierno estatal tendrá que dar la cara ante la sociedad potosina.

“Lo que puede suceder el próximo año es que las pequeñas y medianas empresas e incluso los emprendedores no sobrevivan o no puedan crecer. Más aún cuando no tenemos una mejora regulatoria que nos permita tributar de una forma más fácil a todos los que emprendemos una actividad industrial, comercial o de servicios”, expuso el líder empresarial en entrevista.