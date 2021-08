Amplía IMSS de SLP capacidad hospitalaria por alza en casos de COVID-19

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí aumentó la capacidad hospitalaria para atención COVID-19 en las unidades No. 1, 2 y 50 de la capital y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6, en Ciudad Valles, de 112 a 174 camas, informó la titular, doctora Guadalupe del Rosario Garrido Rojano.

Como parte del protocolo de atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 y ante el aumento en el número de atenciones que se han registrado recientemente en el estado, indicó que el Instituto llevó a cabo la ampliación del número de camas hospitalarias disponibles de la siguiente manera: HGZ No. 1, cuenta con 34 camas; el HGZ No. 2, con 18 camas, el HGZ No. 50, 28 camas y el HGZ No.6 de Ciudad Valles, dispone de 56 camas.