Analiza Fiscalía impugnar liberación de médicos en caso Camila

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 17 (EL UNIVERSAL).- El Fiscal General del Estado, José Luis Ruíz Contreras, confirmó que el juez de control decidió no imponer la medida cautelar de prisión preventiva a los médicos involucrados en el caso de Camila, la pequeña a la que se le declaró muerta en dos ocasiones, por lo que manifestó que se está analizando impugnar esta decisión del Poder Judicial.

"Nosotros solicitamos la medida cautelar, sin embargo pues el juez no autorizó las diversas, muy respetable, hay los medios de impugnación pero mientras tanto vamos a continuar con el proceso", expuso.

Añadió que por ahora no se puede decir que se vaya a impugnar, pero si se dan las condiciones y no se cumplen, pues habrá que impugnar o en determinado momento solicitar que se revierta esto para que se pueda imponer la medida cautelar, pero no es en este momento la prioridad, se va a continuar el proceso con los médicos en libertad.

Asimismo, cuestionado sobre el llamado que hace el Colegio de la Profesión Médica, respecto a de no criminalizar a los médicos, comentó que son muy respetables las expresiones de apoyo a sus compañeros, sin embargo, destacó que la FGE hace su trabajo en el sentido de poder generar acciones de justicia para el caso de Camila tal como lo está exigiendo la sociedad "no hay ningún sesgo ni en contra del sector médico, así como no lo hay en contra del sector empresarial o cualquiera que sea, actuamos de manera pareja y equitativa".