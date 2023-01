Analiza Gobierno descontar sueldo de funcionarios deudores alimentarios

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP, enero 28 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que en caso de que algún funcionario de la administración estatal aparezca en el padrón de deudores alimentarios que está por dar a conocer el Poder Judicial, de acuerdo a la nueva legislación, se podría determinar que la deducción correspondiente se le haga de forma automática al salario que se le da al trabajador.

"No sé si como tal aplicar una sanción, pero creo que sí se puede que se haga la reducción por parte del salario que reciben en gobierno, lo podemos hacer a petición del Poder Judicial del mismo juez para que se les descuente en automático lo que corresponda y entregarlo al beneficiario o beneficiaria", analizó el gobernador.

Dijo, además, que su gobierno está en toda la disposición de ayudar al Poder Judicial y especialmente ayudar para que los deudores alimentarios paguen lo que tengan que pagar, con mayor razón si son trabajadores del gobierno: "Imagínate qué ejemplo estaríamos dando si no es así", aseveró.

"Ojalá y que no salgan muchos", dijo Ricardo Gallardo, por lo que hizo el exhorto a que si son trabajadores del gobierno y saben que tienen algún adeudo, pues de una vez se pongan al corriente, porque si salen en la lista lo más probable es se les tendrá que descontar automáticamente de sus sueldos.