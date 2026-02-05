Analizan perfiles para la Fiscalía en Delitos Electorales
Torres Sánchez anunció el envío de una terna al Congreso
Después que el Congreso del Estado declaró la vacante de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, anunció que ya se cuenta con algunos perfiles para conformar la terna que próximamente se enviará al Poder Legislativo.
Recordó que, si bien el Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de 30 días para entregar la propuesta formal al Legislativo, se buscará que antes de fenecer el término se remita el planteamiento de las y los aspirantes.
En entrevista, adujo que el Gobierno del Estado pretende generar una correcta operatividad de la Fiscalía Especializada a la brevedad, debido al inminente inicio del proceso electoral 2026-2027 y con el objetivo de que la o el titular conozca sus obligaciones y responsabilidades.
Manifestó que la persona electa por las y los congresistas no solo debe cumplir con los requisitos legales, sino tener el conocimiento, entendimiento e implicaciones de la materia electoral.
