Anomalías en gestión de Nava, no es algo nuevo: Gallardo

El gobernador Ricardo Gallardo señaló que las irregularidades presentadas en la administración anterior del ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezada por Xavier Nava, "son cosas que todo mundo sabíamos, no es algo nuevo"; no obstante, pidió esperar a que las autoridades de procuración de justicia tanto estatal como federal hagan su trabajo.

El mandatario local detalló: "Hay que dejar que las fiscalías hagan su trabajo, no quiero dar mayores declaraciones al respecto para no entorpecer las investigaciones. La verdad es que ya va muy avanzado todo, entonces es mejor cuidar la parte de la integración y sigan su proceso jurídico correspondiente".

Cabe recordar que en las últimas semanas se han dado a conocer vinculaciones a proceso de exfuncionarios de la anterior gestión de la capital del estado, así como denuncias que ha anunciado el actual presidente municipal, Enrique Galindo, quien ha referido haber encontrado irregularidades tanto en la contratación de trabajadores y más recientemente en el manejo de los recursos provenientes de los parquímetros.

Programas sociales arrancarán en noviembre

Ricardo Gallardo Cardona también fue cuestionado al respecto de cuándo arrancará la entrega de apoyos a través de la tarjeta cumplidora, promocionada durante su campaña. El mandatario potosino expuso que se están haciendo los ajustes necesarios y que será a partir de noviembre cuando inicien todos los programas sociales de su gobierno.