Ante Covid, cinco de cada 10 potosinos contratan seguros

La saturación en hospitales públicos y privados en San Luis Potosí ante el incremento de casos de Covid-19 en las últimas dos semanas, ha propiciado que los potosinos se decidan a contratar un servicio de gastos médicos mayores para garantizar la atención médica en caso de contraer el virus.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A. C. (Amasfac), entre tres y cinco personas de cada 10 han contratado una póliza de seguros de gastos médicos mayores, en las que se incluye la cobertura por Covid-19, según detalló en entrevista el director de Comunicación y Relaciones Públicas de dicha organización, Raúl Zacarías.

Abundó que los costos pueden tener un margen muy amplio, pues cada caso es particular, de acuerdo con las condiciones del asegurado, tomando en consideración aspectos como edad, antecedentes de estado de salud, entre otros.

Mencionó, en el caso específico de los adultos mayores, que ante esta enfermedad representan un sector de la población de alto riesgo y existen compañías aseguradoras que han decidido no ofrecer la cobertura por la edad, ya que de esto se derivan también enfermedades crónico-degenerativas.

Además, por el alto número de casos que se han presentado en todo el estado, algunas agencias se han dado a la tarea de exponer en los contratos, de forma puntual, la cobertura por el padecimiento de coronavirus.

El especialista refirió que contar con una póliza de seguro de gastos médicos mayores puede ser crucial al momento de enfrentarse a ese virus, pues los gastos de atención médica pueden ser hasta de un millón de pesos, según las complicaciones que llegue a presentar cada paciente.