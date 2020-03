Ante la cuarentena aconsejan realizar ejercicios en familia

Establecimiento de rutinas, mantenerse informados de fuentes fidedignas, así como aplicar ejercicios de reflexión y valoración de estancia en casa, son aspectos importantes a realizar durante la Jornada Nacional de Sana Distancia o distanciamiento social en el hogar, establecido para evitar la propagación del COVID-19, recomendaron especialistas en salud mental.

Al respecto, Omar Sánchez-Armass Capello, director de la Facultad de Psicología de la UASLP, adujo que muchos de los miedos y ansiedad en el ser humano son irracionales, cuando se percibe que puede suceder algo "que en realidad no es". Enfatizó que frente al aislamiento, las personas deben aprovechar el tiempo para leer una novela, tomar cursos por internet, aprender nuevas actividades, todo lo anterior con un enfoque familiar donde participen la mayoría de los integrantes.

Por separado, José Ramón Arellano Cano, director general del Instituto Temazcalli, refirió que si se realiza trabajo en casa o home office, es importante levantarse a la misma hora como si se fuera a acudir al trabajo, y a los niños despertarlos como si fueran a la escuela.

En ese mismo sentido, el funcionario estatal exhortó a tomar los alimentos a las mismas horas y evitar dormirse más tarde, en aras de mantener la cotidianidad de la familia y sus miembros.

"La pandemia por el coronavirus no sólo nos está enfrentando a problemas de salud pública y física, sino de salud mental (...) Es importante no agravar pequeñas discusiones que pudieran surgir por estar en un espacio reducido, no permitir que esto derive en violencia", señaló el médico psiquiatra.