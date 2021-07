Antorchistas protestan por abandono a Cd. Satélite

Habitantes de diversos fraccionamientos de Ciudad Satélite, denuncian que el servicio de transporte urbano es de mala calidad y los camiones pueden demorar desde 40 minutos hasta una hora en llegar a la parada.

Alrededor de un centenar de habitantes de Ciudad Satélite se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, exigiendo el servicio eficiente de transporte público para su comunidad.

En mitin explicaron que el servicio de transporte es pésimo en los fraccionamientos de Urbi y Manantial, dado que la frecuencia con que llegan a tales colonias los camiones para trasladar a los usuarios, es de 40 minutos y hasta de una hora, "no es justo que los camiones tarden tanto en llegar, por eso llegamos tarde a nuestros trabajos o tenemos que cancelar citas médicas porque no podemos estar a tiempo, y es que no tenemos vehículo para trasladarnos a nuestros destinos", se quejó.